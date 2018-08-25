Büyük randevu

Spor Toto 1. Lig'in 3.hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor bugün Gaziantep Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan her iki takım sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

TARAFTARA GÜVENİYOR

Ligde ilk iki haftada istediği çıkışı yakalayamayan kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Yalçın Koşukavak zor bir dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, "Futbolcularıma güveniyorum. Bu karşılaşmada en büyük kozumuz taraftarlarımız olacak. Gazişehir'e gönül veren herkesi tribünlerde görmek istiyoruz" şeklinde konuştu. ÖNEMLI bir eksiklerinin olmadığını ifade edem Koşukavak, "Adana Demirspor çok önemli transferler yaptı. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Son maçta galip gelemediler. Bu yüzden bakılı bir futbol ortaya koyacaklar. Bunu biliyoruz. Bizde iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Gerekli önlemleri aldık" diye konuştu.

ZOR MAÇ OLACAK

Adana Demirspor cephesinde ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Teknik adam Hakan Kutlu, "Derbi tadında bir maç izleyeceğiz. Ligin başından bu yana bazı eksiklerimiz vardı. Bunları zaman içerisinde çözmeye devam ediyoruz. Gazişehir bu ligin iddialı takımlarından biri. Futbol ve galibiyet adına elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. BU arada mavi-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar Gaziantep'e adeta akın edecek. Takımlarını Gaziantep'te yalnız bırakmak istemeyen Mavi Şimşekler kendilerine verilen bin 500 adet bileti 15 dakika gibi kısa bir sürede bitirdi. Adana Demirspor yönetiminin ek kontenjan istediği ancak bayram tatili nedeniyle güvenlik sayısının az olacağı belirtilerek bu talep olumlu karşılanmadı.