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Düğün saldırısında ölenler anısına mevlit

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Düğün saldırısında ölenler anısına mevlit

'TE, terör örgütü 'ın bir sokak düğününe yönelik saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 57 kişi için mevlit okutuldu. Belediyesi tarafından düzenlenen programda 2 yıl önce yaşanan olayda yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. 2 yıl önce Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününe yapılan canlı bomba saldırısında 57 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, menfur saldırıda hayatını yitirenlerin mezarları başında Yeşilkent Mezarlığı'nda mevlit programı düzenledi.

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Düğün saldırısında ölenler anısına mevlit
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