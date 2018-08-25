Düğün saldırısında ölenler anısına mevlit

GAZİANTEP'TE, terör örgütü DEAŞ'ın bir sokak düğününe yönelik canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 57 kişi için mevlit okutuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda 2 yıl önce yaşanan olayda yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. 2 yıl önce Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününe yapılan canlı bomba saldırısında 57 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, menfur saldırıda hayatını yitirenlerin mezarları başında Yeşilkent Mezarlığı'nda mevlit programı düzenledi.

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