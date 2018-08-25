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Gelin arabası olarak faytonu kullandılar

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Gelin arabası olarak faytonu kullandılar

'DE davullu zurnalı düğün ile dünya evine giren çift, geleneksel gelin arabası yerine hayallerini gerçekleştirerek faytonu gelin arabası yaptı. Osmaniye'de yaşayan Halil ve Halime Demir çifti evlenmeye karar verdikten sonra farklı bir düğün ile dünya evine girdi. Gelin ve damat, otomobil yerine hayalleri olan faytonu gelin arabası yaptı. Bunun için 'den fayton getirten damat Halil Demir eşi Halime Demir'i faytonla baba evinden alarak şehir merkezinde konvoy yaptıktan sonra düğünün yapılacağı alana getirdi. Düğüne gelen misafirlerin ilgi odağı olan gelin ve damat daha sonra davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak dünya evine girdi.

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