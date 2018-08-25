Hatayspor Denizli deplasmanında

Bugün deplasmanda saat 21.45'te Denizlispor'a konuk olacak olan Hatayspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirtti. Palut, "Ligde çıkış yakalamak istiyoruz. Bunun başlangıcını geçtiğimiz hafta yaptık. Rakibimi gerçekten güçlü oyunculara sahip. Gerekli önlemleri aldık" dedi. Yapılan yeni transferlerle daha güçlü konuma geldiklerini ifade eden Palut, "Uyum sorunu yaşamıyoruz. Her takım gibi bazı eksiklerimiz var. Denizlispor'u sahasında yenip yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda futbolcularıma güvenim tam. Önemli bir esiğimiz yok. Bütün oyuncularıma hazır olun emri verdim" diye konuştu.

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