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Her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği var

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği var

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi (YDÜ) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Asvaroğlu, her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği saptandığını söyledi. D vitamini eksikliğinin giderilmesinde standart tedavinin vitamin takviyesi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Asvaroğlu, "Bu takviyelerde tercih edilen vitamin olmalıdır. D3 vitamininin günlük veya haftalık dozlar şeklinde alınması gerekmektedir" dedi. Dr. Asvaroğlu, gıdalarda bulunan D vitamini miktarının az olduğu için, D vitamini eksikliğinin tek başına beslenme ile düzeltilmeye çalışılsa da yetersiz kalacağını sözlerine ekledi.

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Her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği var
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