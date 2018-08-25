Her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği var

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi (YDÜ) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Sabiha Gökçen Asvaroğlu, her üç kişiden birinde D vitamini eksikliği saptandığını söyledi. D vitamini eksikliğinin giderilmesinde standart tedavinin vitamin takviyesi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Asvaroğlu, "Bu takviyelerde tercih edilen vitamin D3 olmalıdır. D3 vitamininin günlük veya haftalık dozlar şeklinde alınması gerekmektedir" dedi. Dr. Asvaroğlu, gıdalarda bulunan D vitamini miktarının az olduğu için, D vitamini eksikliğinin tek başına beslenme ile düzeltilmeye çalışılsa da yetersiz kalacağını sözlerine ekledi.

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