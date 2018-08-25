Koyunlarını buldu belgesini gösteremedi

Adana'da otogara giderken 35 koyunun yolda koştuğunu gören Ali Akça, durumu polise bildirdi. Ekipler yaklaşık 3 saat boyunca koyunların sahibini aradı. Bir süre sonra koyunların sahibi olduğunu iddia eden Mehmet Emin Bilir, polislerin gözetimden duran hayvanları almak istedi. Polisler hayvanların belgelerini görmek isteyince Bilir, belgelerin koyunları taşıyan nakliye kamyonuyla birlikte şehir dışına gittiğini söyledi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, tutanak karşılığında hayvanları Bilir'e zimmetleyerek belgeleri ibraz etmesi için bir hafta müsaade tanıdı. Mehmet Emin Bilir, verilen süre içinde belgelerini göstermediği takdirde hayvanlar geri alınacak.

SÜRÜ HALİNDE KOŞAN KOYUN

Olay Kurban Bayramı'nın ikinci günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi 75022 Sokak'ta meydana geldi. Aracıyla otogardaki annesinin yanına giden 40 yaşındaki hastane personeli Ali Akça, yol ortasında sürü halinde başıboş koşan 35 koyunu görünce önce polise aradı daha sonra otomobiliyle hayvanları takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca koyunları takip eden Akça, aracını park ettikten sonra hayvanları Kıyı Boyu Mevkiindeki parkta durdurarak polisi beklemeye başladı. Parka gelen Seyhan Devriye Ekipleri, koyunların sahibini aramaya başladı.

KÜPEDEN SAHİPLERİ BULUNDU

Yaklaşık 3 saat boyunca koyunların sahibi arayan polis, Seyhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü aradı. Gelen veteriner hekim Latif Oğuz Ulutaş, hayvanların kulağındaki küpeden koyunların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Koyunların bir kısmının Mardin'deki Mehmet Salih Çelik'e, bir kısmının da Diyarbakır'daki Nezir Özpınar'a ait olduğu tespit edildi. Polis, telefon numaraları bulunmayan havyan sahiplerine ulaşılamadığı için zabıta çağırdı. O sırada koyunların bulunduğu alandan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve hayvancılık yapan Mehmet Emin Bilir, çıkıp geldi.

AİTLİK BELGELERİNİ İSTEDİ

Mehmet Emin Bilir, koyunların kendisine ait olduğunu iddia ederek hayvanları almak istedi. Polis, Bilir'e bu saate kadar nerede olduğunu sorarak koyunların belgelerini göstermesini istedi. O sırada kurban kestiğini ve koyunlarının kaçtığını şimdi fark ettiğini söyleyen Bilir, "Hayvanları ben satın aldım. Belgeler koyunları getiren kamyonda kaldı. Araçta şu anda Adana'da değil. Ama koyunlar benim, çevrede bulunan herkese sorabilirsiniz. Bir çit yapmıştım koyunların hepsi yüklenince çiti kırmışlar ve dışarıya çıkmışlar" dedi.

"KOYUNLARI TAKİP ETTİM"

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, koyunları Mehmet Emin Bilir'e tutanak karşılığında zimmetleyerek kendisine belgeleri göstermesi için bir hafta süre verdi. Bilir, belgeleri göstermediği takdirde koyunlar geri alınacak. Çocuğuyla birlikte otogara gittiğini söyleyen Ali Akça, "Otogara annemin yanına gidiyordum. Yolun ortasında koyunların koştuğunu gördüm. İçimde 'Bu hayvanların sahibi yok mu?' dedim. Vicdanen rahatsız olduğum ve polisi aradıktan sonra aracımla koyunları takip etmeye başladım. Sonra onları bir yerde zapt ederek polisi bekledim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.