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Mersin ve cazibe merkezi olacak

’ta teşkilatı ile bayramlaşan Mersin milletvekili , projeleri anlattı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Mersin ve Tarsus cazibe merkezi olacak

Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili , partisinin ilçe teşkilatında ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Parti teşkilatı önünde çiçek ve konfetilerle karşılanan Lütfi Elvan'ı AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Gül, Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri karşıladı.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI
Beraberinde AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Yılmaz, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik olduğu halde partililerle bayramlaşan Lütfi Elvan burada yaptığı konuşmada, "Bizim diğer ülkelerden, hele hele 3. dünya ülkelerinden çok önemli bir farkımız var. Kimse Cumhuriyeti devletini diğer ülkelerle karıştırmasın. Bu millet, kendi kararını kendi verir. Başkasının talimatıyla asla hareket etmez" dedi. Türkiye'nin büyüdükçe önüne daha büyük engeller çıkarıldığını vurgulayan Elvan, "Bugün de ekonomi üzerinden başta ABD olmak üzere bazı girişimler olduğunu sizler de görüyorsunuz. Ben şuna inanıyorum; sizin kararlılığınız, dirayetiniz, sizin dik duruşunuz sayesinde bu engellerin her birisi aşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Cumhurbaşkanı mız 'ın dik duruşu ve milletin desteğiyle engelleri tek tek aşıyoruz" dedi.

TARSUS'U AYAĞA KALDIRACAĞIZ
Yıllar önce Tarsus'un oldukça dinamik bir kent olduğunu belirten Elvan, "Tarsus'u tekrar ayağa kaldırıp, cazibe merkezi yapacağız. Tarsuslu hemşehrilerimiz bunu çok hak ediyor. Yerel seçimleri çok önemsiyoruz. Nasıl hükümet olarak destan yazmışsak, onca engellemelere rağmen büyük mücadelelerle Türkiye'yi 3'e, 3,5'a katlamışsak belediyecilik anlamında da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde farklı bir resim, zihniyet, yaklaşımın mutlaka devreye girmesi gerekiyor" dedi.

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Mersin ve Tarsus cazibe merkezi olacak
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