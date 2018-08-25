Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'NIN Karataş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yemişli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Okan Etci (21) yönetimindeki 01 UZ 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Etci ile otomobilde bulunan Nafiye Ceren (23), ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nafiye Ceren, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Etci'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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