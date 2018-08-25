‘RA30’un üretim çalışmalarına başlandı

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) AR-GE ekipleri tarafından 2014 yılında tasarlanıp üretilen ve ülkenin güneş enerjisi ile çalışan ilk yerli üretim arabası olan RA 25 ile 2016 yılında üretilen RA 27'nin ardından yeni nesil üçüncü güneş enerjili araba RA30'un üretim çalışmalarına başladı. RA30 gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra plakalanarak RA 25 ve RA 27'den sonra KKTC'de üretilen üçüncü araba olma özelliğini taşıyacak. Yeni nesil güneş enerjili teknolojik sistemle üretilecek olan RA30'un yürüyen aksam dizaynının bir ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı ve eylül ayı içerisinde üretimine başlanacağı belirtildi. Yeni güneş enerjili araba 3,5 metre boy ve 1.8 metre eninde olacak.

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