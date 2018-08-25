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bunalan lıların ayrıldığı kent boş kaldı

tatilini deniz kenarlarında veya serin yerlerde değerlendirenler, kenti terk etti. ’nın işlek meydanları ve caddeleri boş kaldı.

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Sıcaktan bunalan Adanalıların ayrıldığı kent boş kaldı

'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Kurban Bayramı tatilini deniz kenarlarında veya serin yerlerde değerlendirenler, kenti terk etti. Adana'nın işlek meydanları ve caddeleri boş kaldı. Hava sıcaklığının gölgede 36 derece, nemin ise yüzde 52 olarak ölçüldüğü Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. bunalanlar, bayram tatilini de fırsat bilerek, sahillere ya da serin yaylalara akın etti. Kentin işlek caddeleri ve kaldırımları bomboş kaldı. Adana'nın sembol parklarından Atatürk Parkı'nda az sayıda kişi olduğu görüldü. Emekli Ekrem Pekergin, parası olanların denize ve yaylaya gittiğini belirterek, "Parası olmayan da bizim gibi çatır çatır yanıyor" dedi.

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Sıcaktan bunalan Adanalıların ayrıldığı kent boş kaldı
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