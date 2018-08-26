Dönüş yolu, ‘acı yolu’ olmasın

Kurban Bayramı için ailelerine, memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri başladı. Uzmanlar yaşanan trafik yoğunluğunda sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Uzmanlar, dönüş yolunda özellikle sürücülerin yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, sinirlerine hakim olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

İKİ SATTE 10 DAKİKA MOLA

Kazaların büyük kısmının varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğini vurgulayan uzmanlar, "Sürücüler varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalılar. Her iki saatte bir 10 dakika mola verilmeli. Sürücüler, Kırmızı Düdük kampanyası çerçevesinde çocuklarımızın, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarını da dikkate alsınlar" dediler.

"YEMEK YİYEREK YOLA ÇIKMAYIN"

Özel araç sürücülerinin fazla yolcu almamaları konusunda uyaran uzmanlar, "Aşırı yemek yiyerek yola çıkmamaya özen gösterin. Emniyet kemerini arka koltukta oturanlar dahil mutlaka bağlasın. Ön koltuğa yaşları 10 yaşından küçük çocukları oturtmayın. Hız sınırlarına mutlaka uyun. Çünkü yollar hız yapmak için değil, daha güvenli ve huzurlu yolculuk içindir. Gündüzleri sislenmenin olduğu yerlerde mutlaka sis farlarını yakın" diye konuştular.



"SİNİR SİSTEMİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

Dönüş yolunda trafiğin yoğun olacağı, bazı bölgelerde çok yavaş ilerleyeceğini de dikkat çeken uzmanlar, "Sinir sisteminizi önceden buna hazırlayın. Keyif almaya çalışın. Seyahat ederken yalnız değilseniz dikkatinizi dağıtmadan eğlenmeye bakın. Güzel müzikler, keyifli sohbet iyi gelecektir. Dikkatinizi uzun süre aynı nokta tutmak sürücüyü yoracak ve hata yapmasına neden olacaktır. Mutlaka mola verin. Trafiğin canınızı sıkmasına izin vermeyin" şeklinde konuştular.