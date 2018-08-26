Durmadan çalışıyoruz

MERSİN
İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, 824 uzman, 284 pratisyen ve 580 aile hekimi ile durmadan ve yorulmadan kentin sağlığı için çalıştıklarını söyledi. Kentte yürütülen çalışmalardan söz eden Bahçacı, Mersin
'deki sağlık tesislerinin tamamına yakınının altyapılarının yenilendiğini ve yeni tesislerin hizmete sunulduğunu kaydetti. Vatandaşların ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutan, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla 15 yıllık süreçte birçok reform yapıldığını dile getiren Bahçacı, "Bu reformların sonuncusu şehir hastaneleri. Bu kapsamda ülkemizin ilk şehir hastanesi 3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Şuanda da hizmet vermeyi sürdürüyor" dedi.