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Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı
KAHRAMANMARAŞ'TA 3 yaşındaki Ahmet O.'nun sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, te eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı. Olay, Gaman Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda çocuğun elini çıkardı. Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
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Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı
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