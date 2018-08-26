Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı

KAHRAMANMARAŞ'TA
3 yaşındaki Ahmet O.'nun sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, acil servis
te eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı. Olay, Gaman Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ elini
kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda çocuğun elini çıkardı. Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi