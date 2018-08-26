Elvan önce bayramlaştı sonra projeleri anlattı

AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin
Milletvekili Lütfi Elvan, partisinin Erdemli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Elvan, rahatsızlığı nedeni ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisini üstlendiği Kayacı Mahallesinden Rümeysa Cücü ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Elvan, ilçede yapılması planlanan projeleri de anlatarak, "Yapımına başladığımız ve planladığımız tüm projelerin takibindeyiz ve tamamlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.