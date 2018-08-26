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Elvan önce bayramlaştı sonra projeleri anlattı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Elvan önce bayramlaştı sonra projeleri anlattı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Lütfi Elvan, partisinin Erdemli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Elvan, rahatsızlığı nedeni ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisini üstlendiği Kayacı Mahallesinden Rümeysa Cücü ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Elvan, ilçede yapılması planlanan projeleri de anlatarak, "Yapımına başladığımız ve planladığımız tüm projelerin takibindeyiz ve tamamlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
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Elvan önce bayramlaştı sonra projeleri anlattı
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