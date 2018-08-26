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İskenderun belediye spor hazırlıklarını ’de sürdürüyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
İskenderun belediye spor hazırlıklarını nevşehir’de sürdürüyor

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İskenderun Belediye Spor, yeni sezon öncesinde 2. etap kamp çalışmalarını Ürgüp'te sürdürüyor. , yardımcıları Zeyni Özdemir ile Kenan Kurt nezaretinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren turuncu mavili ekip futbolcularının hırslı çalışmaları dikkat çekiyor.

İSKENDERUN Belediye Spor Teknik Direktörü Mehmet Kurt, "Camiamız sizlerden başarı bekliyor. Kamp kadromuzda bulunan tüm futbolcular bizim yanımızda eşit değerdedir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Çok çalışan alın terinin karşılığını alır ve formayı kapar. Hedefimize ulaşmamız için çok çalışmanız gerekmektedir" dedi.

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İskenderun belediye spor hazırlıklarını nevşehir’de sürdürüyor
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