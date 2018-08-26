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’de kuyuya düşen yavru domuzu itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mersin’de kuyuya düşen yavru domuzu itfaiye kurtardı

MERSİN'İN Silifke ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine Balandız Mahallesi'nde kullanılmayan su kuyusuna bir yaban domuzu düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, görevlilerini de yanlarına alarak olay yerine gitti. İğne ile uyuşturulan yaban domuzu, daha sonra kuyudan çıkarıldı.

"ÜZÜMLERİMİZİ YİYORLARDI"
Yaban domuzu, kendine geldikten bir süre sonra yeniden doğaya salındı. Yaban domuzlarının zaman zaman evinin bahçesinde bulunan üzümleri yemeye geldiklerini belirten Mehmet Ali Taş, "Bu yavru yaban domuzu üzümlerimizi yedikten sonra gecenin karanlığında fark edemediği kullanılmayan içi boş eski su kuyusuna düşmüş. Kuyudan sesler duyunca itfaiyeye haber verdik. Ekipler domuzu kuyudan çıkardılar" dedi.

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Mersin’de kuyuya düşen yavru domuzu itfaiye kurtardı
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