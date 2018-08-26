Mozaik müzesi tarihe ışık tutuyor

ADANA'DA, 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan Arkeoloji Müzesinin ardından Mozaik Müzesi de tarihe ışık tutuyor. Kompleksin Mozaik Müzesinde fabrikanın iki hangarı kullanılarak kronolojik sıraya göre ve toprak altından çıkarıldıkları mimari unsurlarıyla yerleştirilen taban mozaikleri, adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Müzede, 2-6. yüzyıl arası dönemlere ait 930 metrekare mozaik sergileniyor. Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çukurova'nın tarihi eserleriyle de önemli bir yer olduğunu söyledi. Kentte kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Dervişoğlu, çıkarılan eserlerin restore edilen asırlık fabrika hangarlarında sergilendiğini kaydetti. Mozaik Müzesinde rezerv bölümlerin de bulunduğunu anlatan Dervişoğlu, yeni mozaikler bulunduğunda buraya getirileceğini bildirdi.



"DÜNYADA YOK"

Dervişoğlu, Tarım ve Sanayi Müzesi binalarının da restorasyon ve konservasyonunun devam ettiğine işaret ederek, "Bunlar da 2020 yılında inşallah açılır. Başka şehirlerde mozaik ve arkeoloji müzeleri çok var. Tarım ve Sanayi Müzesi ile fabrikanın da restorasyonu sırasında bulduğumuz 1907- 1924 yıllarındaki yazılı belgelerinin de yer alacağı 'Milli Mensucat Fabrikası Yazılı Belgeleri' başlığı altında bir müzeyi de açacağız. Burada 6 tematik müze yer alacak. Bırakın ülkemizi dünyada böyle bir müze konsepti yok" dedi.