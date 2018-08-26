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Mozaik müzesi tarihe ışık tutuyor

’da, restorasyonu yapılan asırlık fabrika binasındaki müze kompleksinde arkeoloji bölümünün ardından hazırlıkları tamamlanan mozaik bölümünde, . yüzyıl arası dönemlere ait 930 metrekare mozaik sergileniyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mozaik müzesi tarihe ışık tutuyor

ADANA'DA, 1907 yılında yapılan 'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan Arkeoloji Müzesinin ardından Mozaik Müzesi de tarihe ışık tutuyor. Kompleksin Mozaik Müzesinde fabrikanın iki hangarı kullanılarak kronolojik sıraya göre ve toprak altından çıkarıldıkları mimari unsurlarıyla yerleştirilen taban mozaikleri, adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Müzede, . yüzyıl arası dönemlere ait 930 metrekare mozaik sergileniyor. Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çukurova'nın tarihi eserleriyle de önemli bir yer olduğunu söyledi. Kentte kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Dervişoğlu, çıkarılan eserlerin restore edilen asırlık fabrika hangarlarında sergilendiğini kaydetti. Mozaik Müzesinde rezerv bölümlerin de bulunduğunu anlatan Dervişoğlu, yeni mozaikler bulunduğunda buraya getirileceğini bildirdi.


"DÜNYADA YOK"
Dervişoğlu, ve binalarının da restorasyon ve konservasyonunun devam ettiğine işaret ederek, "Bunlar da 2020 yılında inşallah açılır. Başka şehirlerde mozaik ve çok var. Tarım ve Sanayi Müzesi ile fabrikanın da restorasyonu sırasında bulduğumuz 1907- 1924 yıllarındaki yazılı belgelerinin de yer alacağı 'Milli Mensucat Fabrikası Yazılı Belgeleri' başlığı altında bir müzeyi de açacağız. Burada 6 tematik müze yer alacak. Bırakın ülkemizi böyle bir müze konsepti yok" dedi.

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Mozaik müzesi tarihe ışık tutuyor
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