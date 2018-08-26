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Öğretmenevi’nde bayramlaştılar

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Öğretmenevi’nde bayramlaştılar
MERSİN'İN Erdemli İlçe Kaymakamlığı tarafından tertip edilen geleneksel resmi bayramlaşma töreni Erdemli Öğretmenevi'nde yapıldı. Kaymakamı Avni Kula ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar bayramlaştı. Protokol üyeleri daha sonra devlet hastanesinde tedavi gören hastalar ile huzurevi sakinlerini de unutmadılar ve bayramlarını kutladılar.
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