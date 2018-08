Tenis il spor okulları kursları devam ediyor

dana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan "İl Spor Yaz Okulları Tenis Kursu" devam ediyor. Tenis Bölge Antrenörleri Orhan Gazi Gökçeoğlu ve Oğuzhan Mete Şener, Ünsal Firikçi Açık Spor Tesisleri bünyesinde bulunan tenis kortunda haftanın 5 günü gerçekleştirdikleri Tenis İl Spor Okulları'na toplamda 90 kız ve erkek sporcunun katıldığını söylediler.

"ÜCRET ALMIYORUZ"

KURSLARA her yaştan herkesin ilgi gösterdiğini ve günde 2 seans olarak verdiğini belirten Gökçeoğlu ve Şener tenisin aile sporu olduğunu ve her yaşta herkesin yapabileceğini belirterek "Kurslarımızda herhangi bir ücret almıyoruz, Tenis özellikle hava koşullarının uygun olduğu kentimizde yılın 12 ayı yapılacak bir spordur. Hepsinden önemlisi de tenis herkesin her yaşta yapacağı bir spor dalıdır Aileler çocuklarına tenis oynayarak model olmalı" dediler.

"GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK"

GÖKÇEOĞLU ve Şener, birlikte öğrencilere tenisin genel kurallarını öğrettiklerini kaydederek, "Raket tutma, servis, forehand, backhand gibi temel ve teknik bilgiler veriyoruz. Bunun yanı sıra sporcu sağlığı ve beslenmesi konusunda da yardımcı oluyoruz. Hedefimiz çocuklara sporun yanı sıra sosyal ve kültürel olarak da gelişimlerini sağlamaktır" diye konuştular.