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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
GAZİANTEP-Nizip karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, - Nizip karayolunun 5. Kilometresinde, Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 19 BL 860 plakalı yolcu minibüsü, Gaziantep istikametinden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen M.B. (36) yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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