Ziyaretçi sayısı 40 bini buldu

BÜYÜKLÜĞÜ
ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi
'ne bayramda yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete sokulan bahçe, barındırdığı 300 türdeki 7 bin hayvanla yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlarından biri haline geldi. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye
'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bayramda ziyaretçi
akınına uğradı. Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, 9 günlük bayram tatili boyunca yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Ziyaretçilerin memnun ayrıldığını dile getiren Özsöyler, "Hayvanat bahçemize özellikle çevre illerden gelen ziyaretçi çok fazla. Bayram tatili boyunca yaklaşık 40 bin ziyaretçi geldi. Kent ekonomisine büyük katkı sağladı" dedi