5. Geleneksel Karakucak Güreşleri başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen, '5. Geleneksel Karakucak Güreşleri' yapılan ilk müsabakalarla başladı. Türklere özgü yağsız çayır güreşi olarak bilinen Karakucak Güreşleri'nin beşincisini Anamur'un Abanoz Yaylası'nda gerçekleştiren pehlivanlar, unutulmayacak bir güreş müsabakalarına daha imza attı. Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel'in sunumları ve manileri ile renklenen etkinlikte, seyirciler güreşçileri dikkatle ve ilgi ile izlerken, kıyasıya mücadele veren güreşçiler ise göz doldurdu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Kocamaz, amaçlarının ata sporu olan güreşin gençlere sevdirilmesi olduğunu söyledi.



HÜSEYİN GÜNDÜZ BAŞPEHLİVAN

Türkiye'nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. 90+ kiloda güreşen Hüseyin Gündüz ile Çağrı Çiğdem mücadelesinden Gündüz galip gelerek Başpehlivan oldu.

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