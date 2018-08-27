Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana Adliyesinde ‘sıfır atık’

Adliyesinde ‘sıfır atık’

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Adana Adliyesinde ‘sıfır atık’
Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan 'Sıfır Atık' projesine dahil oldu. Adana Adliyesi ana hizmet binası ve taş binada ilk olarak yürütülen sistem için katlardaki 40 ayrı noktaya atık ayrıştırma yapmak üzere plastik, cam, organik ve kağıt atıklarından oluşan iç mekan atık kutuları yerleştirildi. Özellikle kağıt ve plastik atıklarının yoğun olduğu atık yönetimi sayesinde israfın önüne geçilmesi, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması, çevresel risklerin azaltılması ve "duyarlı tüketici" duygusunun geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Adliyesinde ‘sıfır atık’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN