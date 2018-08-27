Adana Adliyesinde ‘sıfır atık’

Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, kaliteli bir şekilde değerlendirilmesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye
bırakılması hedefi doğrultusunda başlatılan 'Sıfır Atık' projesine dahil oldu. Adana Adliyesi ana hizmet binası ve taş binada ilk olarak yürütülen sistem için katlardaki 40 ayrı noktaya atık ayrıştırma yapmak üzere plastik, cam, organik ve kağıt atıklarından oluşan iç mekan atık kutuları yerleştirildi. Özellikle kağıt ve plastik atıklarının yoğun olduğu Adana Adliyesinde
atık yönetimi sayesinde israfın önüne geçilmesi, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması, çevresel risklerin azaltılması ve "duyarlı tüketici" duygusunun geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.