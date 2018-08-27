Araba müzesine büyük ilgi

KKTC
'nin
ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile ön plana çıkan, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabaların sergilendiği Yakın Doğu Üniversitesi
Araba Müzesi ziyaretçilerinden büyük ilgi
görüyor. Yerli ve yabancı turistler, öğrenciler, gençler ve takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunlarının uğrak mekanı haline gelen müzeyi bugüne kadar 40 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Klasik ve spor tarzda onlarca çeşit arabanın sergilendiği müze, haftanın beş günü 8.30 - 17.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor.