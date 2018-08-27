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Araba müzesine

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Araba müzesine büyük ilgi
'nin ilk ve tek araba müzesi olma özelliği ile ön plana çıkan, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabaların sergilendiği Araba Müzesi ziyaretçilerinden görüyor. Yerli ve yabancı turistler, öğrenciler, gençler ve takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunlarının uğrak mekanı haline gelen müzeyi bugüne kadar 40 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Klasik ve spor tarzda onlarca çeşit arabanın sergilendiği müze, haftanın beş günü 8.30 - 17.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor.
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Araba müzesine büyük ilgi
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