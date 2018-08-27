Demirspor’un yüzü gülüyor

Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda Pote'nin tek golü ile deviren Adana Demirspor
, Gaziantep'te taraftarına bayram yaşattı. Teknik direktör Hakan Kutlu
oyuncularını kutladı. Kutlu, "23 yeni oyuncu ve çok geç toplanan bir takımdık. Buna rağmen Karabük
maçına iyi başladık daha sonra geçen hafta Denizli
maçında oyun ortadaydı bir şanssız golle yenildik. Bu mağlubiyete rağmen büyük bir kenetlenme gösterdik" dedi. "GAZIŞEHIR karşısında oyunumuzun biraz daha üzerine koyup mücadele ettik" diye konuşan Kutlu, "Maça gerçekten çok iyi başladık. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Kaçırdığımız bir penaltı. Ancak 2-3 dakika sonra golü bulduk. İlk yarı rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Maçın ikinci yarısında fiziksel açıdan düşeceğimizi tahmin ediyorduk. Bunun için biraz ikinci bölgede tutmayı tercih ettik. Hızlı kontra ataklar denedik bunda da başarılı olduk" dedi. KUTLU, "Şükürler olsun biz pozisyonları değerlendirdik onlar değerlendiremedi. Bu galibiyetle moral bulduk. Çok önemli bir deplasmandan çok güçlü bir rakipten üç puan aldık. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.