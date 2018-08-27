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Drone destekli trafik kontrolü

Trafik ekipleri Hatay’da 9 noktada araç trafiğini drone destekli kontrol etti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Drone destekli trafik kontrolü
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri muhtemel larının önüne geçebilmek amacıyla Hatay'ın 9 noktasında "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafik akışını havadan drone ile karadan da ekiplerle kontrol eden il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan yol kontrollerinde hatalı sollama yapan, kurallara uymayan sürücüleri tespit edip cezai işlem uyguladı. Samandağ'ın Kapısuyu Çevlik Jandarma Karakolunda yapılan drone destekli kontrollere İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Jandarma Binbaşı Ali Güçlü'de katıldı. Kontrollerde ekiplerinin yanında bulunan Güçlü, emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda da bulunan Güçlü, trafik kuralları hakkında çocukların da bilinçlenmesi için onlara trafik işaretlerinin bulunduğu boyama kitabı ile boya kalemleri dağıttı.
EKİPLER GÖREV BAŞINDA
başında bulunan ekipler, kontrol noktalarında sürücülere ve araçlarda bulunan yolculara şeker ve kolonya dağıttılar. Olası trafik kazalarında can ve mal kaybını önlemek amacıyla bayram tatili boyunca belirlenen noktalarda trafik akışını denetleyen ekiplerin görev başında olmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.
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Drone destekli trafik kontrolü
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