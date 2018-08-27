Elause Sebaste gelin ve damatların gözdesi

Mersin
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Erdemli ilçesine bağlı Ayaş mahallesindeki Elause Sebaste
Antik Kenti, dış mekanda fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatların gözdesi haline geldi. İ.Ö. 2'nci yüzyıl sonlarında kurulan adeta açık hava müzesini andıran Elause Sebaste antik kent, özellikle hafta sonları gelin ve damat akınına uğruyor. Saray, tiyatro, tapınak, hamam, Agora, bazilika gibi yapıların önünde düğün fotoğraflarını çektiren yeni evlenen çiftler, binlerce yıllık tarihe tanıklık eden mekanda mutluklarına anlam katıyorlar. Antik kentin
büyüleyici yapısı karşısında düğün fotoğraflarını çeken Selim Akoğlu
ve Hilal Sevgi
çifti, kentin doğal görüntüsü ve mimarı yapısından çok etkilendiklerini söyledi. Damat Selim Akoğlu, evleneceği zaman gelinin kendisinden isteği olan fotoğraf çekimini gerçekleştirdiğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu tarihi mekanlarda çektiğimiz fotoğrafları çerçeveletip evimize asacağız. Allah nasip ederse de ileride çocuklarımıza göstermek için saklayacağız" dedi.
Gelin Hilal Sevgi de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Elause Sebaste antik kentin muhteşem yapısı karşısında adeta büyülendim. Antik kentinde düğün fotoğrafı çektirmek hayallerim arasında yer alıyordu. Allah'a şükür ki bugün bunu da gerçekleştirdik. İlerde çocuklarım olduğunda düğün albümümüz onlara tarih bilinci aşılama konusunda yol gösterici olacaktır" diye konuştu.