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Emin dedenin çocukluk hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Emin dedenin çocukluk hayali gerçek oldu
'ın Çağlayancerit ilçesinde, 71 yaşındaki , bin 500 metre yüksekten paraşütle atlayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Paraşüt konusunda tecrübeli komşusu sayesinde eğitim gördükten sonra bin 500 metreye çıkan Öksüzce, buradan Menderes Küpelikılıç ile birlikte hayalini gerçekleştirmek üzere 'ndaki kayalıklardan paraşütle atladı. Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde kalan Öksüzce, daha sonra düzlük alana iniş yaptı. Emin Öksüzce, "Paraşütle atlamak çocukluktan beri hayalimdi. Komşumuz Menderes Küpelikılıç paraşüt konusunda tecrübeli bir aile dostumuz. Helete Mahallemizin Engizek Dağı'na çıkarak bin 500 metre yükseklikten atladık" dedi.
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Emin dedenin çocukluk hayali gerçek oldu
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