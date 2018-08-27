Emin dedenin çocukluk hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit ilçesinde, 71 yaşındaki Emin Öksüzce
, bin 500 metre yüksekten paraşütle atlayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Paraşüt konusunda tecrübeli komşusu Menderes Küpelikılıç
sayesinde eğitim gördükten sonra bin 500 metreye çıkan Öksüzce, buradan Menderes Küpelikılıç ile birlikte hayalini gerçekleştirmek üzere Engizek Dağı
'ndaki kayalıklardan paraşütle atladı. Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde kalan Öksüzce, daha sonra düzlük alana iniş yaptı. Emin Öksüzce, "Paraşütle atlamak çocukluktan beri hayalimdi. Komşumuz Menderes Küpelikılıç paraşüt konusunda tecrübeli bir aile dostumuz. Helete Mahallemizin Engizek Dağı'na çıkarak bin 500 metre yükseklikten atladık" dedi.