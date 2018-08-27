Futbol turnuvasına katılacak olan Suriyeli gençlere forma verildi

Osmaniye
Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Konaklama Tesisinde kalan Suriyeli Bayır Bucak Türkmen'i gençler, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Türkiye
'de Suriyeli Ligi öncesinde, istedikleri formalarına kavuştu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Ahmet Sarpkaya, geçlerin forma isteğini yerine getirebilmek için sponsor arayışına girip destek bulamayınca kendi imkanlarıyla temin ettiği 24 formayı, Cevdetiye Spor Tesisleri'nde gençlere hediye etti.
Sarpkaya, iller arası futbol
turnuvasına katılacak olan Osmaniye'deki Türkmenlerin sesine ses vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gençler bizlere ulaşıp forma isteğinde bulundular" dedi.