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turnuvasına katılacak olan Suriyeli gençlere forma verildi

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Futbol turnuvasına katılacak olan Suriyeli gençlere forma verildi
Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Konaklama Tesisinde kalan Suriyeli Bayır Bucak Türkmen'i gençler, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'de Suriyeli Ligi öncesinde, istedikleri formalarına kavuştu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Ahmet Sarpkaya, geçlerin forma isteğini yerine getirebilmek için sponsor arayışına girip destek bulamayınca kendi imkanlarıyla temin ettiği 24 formayı, Cevdetiye Spor Tesisleri'nde gençlere hediye etti.
Sarpkaya, iller arası turnuvasına katılacak olan Osmaniye'deki Türkmenlerin sesine ses vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gençler bizlere ulaşıp forma isteğinde bulundular" dedi.
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Futbol turnuvasına katılacak olan Suriyeli gençlere forma verildi
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