Gaziantep 55 ile bedel

Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nin ihracat
lokomotifi olan Gaziantep tek başına 55 ilden daha fazla ihracat yapıyor. En çok ihracat yapan iller sıralamasında 6. olan Gaziantep, 25. sırada yer alan Yalova
'dan sonraki kalan 55 ilin 3 milyar 767 milyon dolar olan toplam ihracatını geçerek tek başına yılın ilk 7 ayında 3 milyar 902 milyon dolarlık ihracat yaptı. Gazi şehrin bu yılın sonuna kadar 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalaması bekleniyor. Halı, tekstil ve hububat-bakliyat sektörlerinde ciddi bir üretime sahip olan Gaziantep, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre son yıllarda ihracatını en çok arttıran ilk şehir olarak öne çıkıyor. 2002 yılında toplam 619 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep son yıllardaki yatırımlarıyla büyük bir ivme kazanarak ihracatını geçen yıl 6 milyar 552 milyona çıkardı. 184 ÜLKEYE İHRACAT
İhracatının yarıya yakınını Ortadoğu
ülkelerine yapan Gaziantep'in en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak
, Suudi Arabistan
, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya
, Almanya
, İngiltere
, Suriye
, İran
ve İtalya
geliyor. Dünyada ayak basmadık yer bırakmayan ve adı sanı duyulmayan ülkelere bile mal satan Gaziantepliler 184 ülkeye ihracat yapıyor. "DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"
Gaziantep'in ihracatının artmaya devam ettiğine işaret eden Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
, "Sanayi üretimimizin artışıyla ihracatımız son yıllarda ciddi bir şekilde artıyor. Girişimci insanlarımızın ülkemizin gelişmesine ve büyümesine büyük katkılar sağlıyor. İnşallah yeni üretim metotları, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlerle bu rakamları daha da yukarılara taşıyacağız" dedi. Gaziantep'in ihracatının daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Irak'a odaklı olduğunu dile getiren Adnan Ünverdi, ihracatçıların Avrupa, Amerika ve Afrika
kıtalarına yöneldiğine dikkat çekti.