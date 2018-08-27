Gülnar’da içme suyu sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 22 milyonluk yatırım bedeline sahip olan Gülnar Ilısu İçme Suyu
inşaatının temeli atıldı. Gülnar'ın 100 yıllık hayalini gerçekleştirecek olan temel atma törenine MHP
Milletvekili Baki Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanetin Kocamaz, Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör, Gülnar Belediye
Başkanı Ahmet Günel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. MUSLUKTAN SU İÇİLECEK
Temeli atılan projenin Gülnar tarihinin en önemli projesi olduğunun kaydeden Burhanettin Kocamaz, "Bugün burada bir bayram yaşıyoruz çünkü Gülnarlıların 95 yıllık hayali olan su inşallah 2 yıl içerisinde Gülnarlı hemşerilerimizin ve bu güzergâhtaki mahallelerin musluklarından akacak. Şimdiden bu projenin hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. İnşallah Gülnar'ın kanalizasyon ve atıksu arıtma sorununu da çözdüğümüzde Mersin merkezden farksız bir ilçemiz olarak yoluna devam edecektir" dedi. HİZMETLER DEVAM EDECEK
Gülnar Belediye Başkanı Günel ise ilçede içme suyu, yolu, imar planının olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllarca mücadele ile ilmek ilmek dokuduk. 2011 yılında İller Bankası'na Ilısu'dan içme suyu gelmesi için müracaat ettik. 2014 yılı seçimden sonra Büyükşehir Yasası ile MESKİ'ye devredildi. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu suyun bir an önce gelmesi için elimizden geleni yaptık. Gülnar için dev bir yatırım olan projenin temel atmasını yapacağız. Bu hizmetler inanıyorum ki artarak devam edecektir."
Gülnar ilçesinin 2050 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacak ve iki yılda tamamlanması öngörülen proje, Ilısu kaynağından başlayarak iletim hattı güzergahı üzerinde bulunan, Bardat, Belkuyu, Örenkuyu, Taşdüştü, Miskale, Akgedik, Köseçobanlı, Akova, Konur, Demirözü ve Dayıcık mahalleri ile birlikte Gülnar merkezine ulaşarak 11 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. 57 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile yaklaşık 80 litre/saniye içmesuyu iletilecek olan inşaatının tamamlanması ile birlikte Gülnar İlçesinin içmesuyu sorunu çözüme kavuşacak.