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İnanç inin gözdesi: St.

Giriş Tarihi: 27.8.2018
İnanç turizminin gözdesi: St. Pierre Kilisesi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesinin ardından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan dünyanın "ilk" mağara kilisesi ve "Hristiyan" ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer olarak bilinen St. , inanç ine önemli katkı sağlıyor. 'da inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan St. Pierre Kilisesi, yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, kafeterya ve danışma bürolarıyla cazibe merkezi olma özelliğini koruyor. Milattan sonra 30'lu yıllarda Hz. İsa'ya inananların gizlice toplandıkları St. Pierre Kilisesi 1963 yılında Hristiyanlığın hac yeri ilan edilmesiyle her yıl 29 Haziran'da hac görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlara ev sahipliği yapıyor.
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İnanç turizminin gözdesi: St. Pierre Kilisesi
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