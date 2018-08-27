İnanç turizminin gözdesi: St. Pierre Kilisesi

UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesinin ardından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan dünyanın "ilk" mağara kilisesi ve "Hristiyan" ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer olarak bilinen St. Pierre Kilisesi
, inanç turizm
ine önemli katkı sağlıyor. Hatay
'da inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan St. Pierre Kilisesi, yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, kafeterya ve danışma bürolarıyla cazibe merkezi olma özelliğini koruyor. Milattan sonra 30'lu yıllarda Hz. İsa'ya inananların gizlice toplandıkları St. Pierre Kilisesi 1963 yılında Hristiyanlığın hac yeri ilan edilmesiyle her yıl 29 Haziran'da hac görevini yerine getirmek isteyen Hristiyanlara ev sahipliği yapıyor.