Kurumuş kayısı ağaçlarına zurnacı Mesut Usta ses veriyor

Ürettiği zurnaların sesi 52 yıldır Türkiye
'nin dört bir yanında yankılanan Gaziantep
li usta Mesut Uz
, maddi kaygılar nedeniyle mesleğini gelecek kuşaklara aktaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Halk oyunlarının, düğünlerin davulla birlikte vazgeçilmezi olan zurna, halen en eğlenceli günlerde ilk akla gelen enstrüman olmasına rağmen üretimini yapan kişi sayısı her geçen gün azalıyor. Gaziantep'te yaklaşık 52 yıldır mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren zurna ustası Mesut Uz (62), ürettiği enstrümanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.