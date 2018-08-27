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Kurumuş kayısı ağaçlarına zurnacı Mesut Usta ses veriyor

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Kurumuş kayısı ağaçlarına zurnacı Mesut Usta ses veriyor
Ürettiği zurnaların sesi 52 yıldır 'nin dört bir yanında yankılanan li usta , maddi kaygılar nedeniyle mesleğini gelecek kuşaklara aktaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Halk oyunlarının, düğünlerin davulla birlikte vazgeçilmezi olan zurna, halen en eğlenceli günlerde ilk akla gelen enstrüman olmasına rağmen üretimini yapan kişi sayısı her geçen gün azalıyor. Gaziantep'te yaklaşık 52 yıldır mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren zurna ustası Mesut Uz (62), ürettiği enstrümanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
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Kurumuş kayısı ağaçlarına zurnacı Mesut Usta ses veriyor
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