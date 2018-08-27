Önce tek yön yaptı, şimdi çift yöne döndü

CHP
'Lİ Hatay Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Lütfü Savaş
'ın, Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde Atatürk Caddesi
'nde uygulamaya konan tek yön uygulamasında artık sona gelindi. Yaklaşık 6 yıldır uygulanan tek yön uygulaması vatandaşlar ve cadde esnafı tarafından hep eleştirildi. Tek yön uygulamasının başlamasının ardında projeler üretilen ve Antakya'nın prestij caddesi olacak denilen Atatürk Caddesi'nde tam 6 yıldır ne uygulanan bir proje var ne de sorunlara çare olacak bir çalışma. Verilen sözler hep havada kaldı. YENİ BİR PROJE HAZIRLANDI
2012 yılından buyana tam 6 yıldır caddede uygulanan tek yön uygulaması artık kalkıyor. Çift yön uygulamasının yeniden getirileceği cadde için Hatay Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje hazırladı. Ancak hazırlanan projenin tanıtımından sonra yine eleştiriler başladı başlandı. Bazı vatandaşlar projenin seçim
yatırımı, bazıları da projenin çok kötü olduğunu söylüyor. Ancak, dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde girişi tek yön olan Antakya artık bu saçmalıktan kurtulacak. "ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞUR"
Milli Eğitimden Emekli Halil Demirci, bir zamanlar Atatürk Caddesi'nin kentin en kalabalık caddesi olduğunu hatırlatarak, "Yolda önceleri iğne atacak yer bulamazdık. Fakat burası tek yön olduğundan beri kimse geçmez oldu. Büyük firmalar birer birer bu caddeden kaçtı. Umarım burası merkez caddesi olarak eski günlerine kavuşur" dedi. "ÇOK MANİDAR"
Atatürk Caddesi'nin 20 yıllık esnafı olan Hakan Kutlu
ise; "Tek yön olmadan önce de çok uğraştık. Fakat tek yön yaptılar. Bugün ise 4 yıllık uğraşın sonunda önümüze bir proje koydular. Bunun yerel seçim öncesinde hazırlanmış olması manidar" derken, Nazif Bayırlı ise; "Bizim gibiler için öncelik kaldırımdan kaldırıma geçebilmek. Bunu bile zar zor başarıyoruz. Yolların halini görüyorsunuz. Proje güzel duruyor fakat burada engelli vatandaşlar için bir çalışma var mı? Burası bizimde caddemiz. Ancak bu proje seçim yatırımından başka bir şey değil" diye konuştu.