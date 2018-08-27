Palut: Yere sağlam basıyoruz

Spor Toto
1. Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Denizlispor ile berabere kalarak 1 puan alan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Deplasmandan alınan 1 puanı, her puanın önemli olduğu bu ligde kazanç olarak görüyoruz. Bu ligin yeni bir takımı olarak her geçen hafta yere daha sağlam basıyoruz" diye konuştu. LIGDE
yeni bir takım olduklarını ve her maç ile deneyim kazandıklarını söyleyen Palut, "Buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü Denizlispor geçen hafta Adana Demirspor
deplasmanında çok etkili bir oyunla 3 puanı aldı. Maça iyi hazırlanmıştık. Haftalar ilerledikçe daha taraftarlarımıza iyi bir Hatayspor izleteceğiz" dedi.