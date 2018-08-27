Panelvan, tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü Kenan Deviren
, araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece Apaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Deviren'in kullandığı 31 EZ 192 plakalı panelvan, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada
, araç içerisinde sıkışan sürücü Deviren yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen
sağlık ekibi, araçta sıkışan Deviren'e müdahale edemeyince AFAD
'dan yardım istendi. AFAD ekibi tarafından Devir'en sıkıştığı yerden çıkarıldı ve cenazesi Hatay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.