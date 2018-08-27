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memuru kaçan şüpheliyi taksiyle kovalayarak yakaladı

’da “dur” ihtarına uymayıp kaçan zanlıyı ticari taksiye binerek takibi sürdüren yakaladı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Polis memuru kaçan şüpheliyi taksiyle kovalayarak yakaladı
'da a yaralama suçlarından aranan, i görünce önce yaya, ardından da motosikletle kaçan şüpheli, taksiyle peşine düşen bir polis memuru tarafından yakalandı. Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nin yakınlarında devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusu ve
üst aramasını yapmak istedi. Ancak şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.
Polislerden biri şüpheliyi kovalarken, ekip arkadaşı ise telsizden anons ederek destek istedi. Şüpheli, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker caddelerinin kesiştiği kavşağa kadar geldi, burada sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklete bindi. Polis de yoldan çevirdiği taksi ile şüphelinin peşine düştü. Valilik yakınlarında motosikletten inerek ara sokaklara kaçmak isteyen şüpheli yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda adının N.E.A. (35) olduğu öğrenilen şüphelinin yaralama suçlarından arandığını ortaya çıktı.
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Polis memuru kaçan şüpheliyi taksiyle kovalayarak yakaladı
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