Anavatanı Güney Amerika
ve Batı Hindistan
olan guava meyvesinin bu yıl ki hasadına Mersin
'in Silifke ilçesinde başlandı. 5 yıl önce 5 fidan diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, şimdi bin fidanla yılda 10 ton guava üreterek Türkiye
'nin ilk guava üreticisi oldu. Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesini Silifke'de üretmeye başlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, kilogramını 5 liradan sattığı meyvenin kazancından son derece memnun olduğunu söyledi. Levent, guavanın kansere karşı koruyucu özelliği nedeniyle de ilgi gördüğünü belirtti