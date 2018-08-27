Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Türkiye’nin ilk guava üreticisi

’nin ilk guava üreticisi

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Türkiye’nin ilk guava üreticisi
Anavatanı ve olan guava meyvesinin bu yıl ki hasadına 'in Silifke ilçesinde başlandı. 5 yıl önce 5 fidan diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, şimdi bin fidanla yılda 10 ton guava üreterek 'nin ilk guava üreticisi oldu. Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesini Silifke'de üretmeye başlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, kilogramını 5 liradan sattığı meyvenin kazancından son derece memnun olduğunu söyledi. Levent, guavanın kansere karşı koruyucu özelliği nedeniyle de ilgi gördüğünü belirtti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin ilk guava üreticisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN