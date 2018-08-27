Turnuvanın şampiyonu Gürlevik

Mersin
'İn Bozyazı
ilçesine bağlı Kozağacı Yaylası'ndaki 3'üncü Birlik Şenliği ve Mahallelerarası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Gürlevik mahallesi oldu. Organizasyonun açılış maçında Derebaşı'nı 2-0 mağlup eden Gürlevik, diğer rakiplerini de saf dışı bırakarak final müsabakasında İshaklar ile karşı karşıya geldi. Çok sayıda futbolseverin izlediği mücadeleden 2-1 galip ayrılan Gürlevik, turnuvada şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon takıma kupasını veren Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, organizasyonu gelecek yıllarda Anamur, Bozyazı ve Gülnar belediyelerinin birlikte üstlenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan şenlik kapsamında yapılan koşu, çuval ve omuz kayası fırlatma yarışları etkinliğe renk kattı.