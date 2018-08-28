18 yaşındaki Afgan genç kanalda kayboldu

Taliban zulmünden kaçarak Türkiye'de Adana'ya yerleşen Afganistan uyruklu Kebir ailesinin 18 yaşındaki oğlu Rami Kebir, DSİ'ye ait sulama kanalında kayboldu. Genç Rami'nin kurtarma çalışmalarını izleyen acılı aile gözyaşlarına boğulduktan sonrada baygınlık geçirdi. Kanalda arama çalışmaları devam ediyor.

BABASIYLA SUYA GİRDİ

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Zaman ve Uveyde Kebir'in 4 çocuğundan birisi olan Rami Kebir, babasıyla birlikte sabah saatlerinde serinlemek için sulama kanalına girdi. Rami bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Baba Zaman Kebir tarafından kurtarılmaya çalışılan Rami Kebir suya batarak gözden kayboldu.

ANNE BAYILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar, gencin annesi Uveyde, anneanne Zekiye, kız kardeşi Vahide erkek kardeşleri Ferdin ve Ali Kebir'in çığlıklarını duyunca durumu önce polise bildirdi daha sonrada sulama kanalına atladı. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri, Rami Kebir'i arama ve kurtarma çalışması başlattı. Oğlunun arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen anne Uveyde dayanamayarak baygınlık geçirdi.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULUP KAHROLDU

ABLA Vahide Kebir ise kanal kenarında demirlerden tutunarak "Rami neredesin?" diye bağırması yürekleri dağladı. Anneanne Zekiye büyük torunu Vahide Kebir'i sarılarak ağıt yaktı. Rami Kebir'in erkek kardeşleri de gözyaşları içinde baygınlık geçiren annesini ayıltmaya çalışan babalarına yardım etmeye çalıştı. Baygınlık geçiren aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti. Olay yerine gelen dalgıç polisler Rami Kebir'i bulmak için çalışma başlattı.