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7’nci festivali

Giriş Tarihi: 28.8.2018
7’nci keklikoluk barış festivali
KAHRAMANMARAŞIN Göksun ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve Kültür Festivali'nin 7'ncisi gerçekleştirildi. Keklikoluk Yardımlaşma Dayanışma ve KüLtür Derneği tarafından düzenlenen festival, mezarlık ziyareti ile başladı. Davetlilere çeşitli ikramlarında yapıldığı festivalin ikinci gününde O Ses finalistleri Yener Bulut ve Ümit Durak'ın da sahne aldığı festivalde davetlilere gönüllerince eğlenip kardeşlik halayı çekti. Keklikoluk Yardımlaşma Dayanışma ve Kütür Derneği Başkanı Alican Boybeyi, festivale katılanlara teşekkür etti.
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7’nci keklikoluk barış festivali
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