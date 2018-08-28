7’nci keklikoluk barış festivali

KAHRAMANMARAŞIN
Göksun ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Keklikoluk Barış
ve Kültür Festivali'nin 7'ncisi gerçekleştirildi. Keklikoluk Yardımlaşma Dayanışma ve KüLtür Derneği tarafından düzenlenen festival, mezarlık ziyareti ile başladı. Davetlilere çeşitli ikramlarında yapıldığı festivalin ikinci gününde O Ses Türkiye
finalistleri Yener Bulut ve Ümit Durak'ın da sahne aldığı festivalde davetlilere gönüllerince eğlenip kardeşlik halayı çekti. Keklikoluk Yardımlaşma Dayanışma ve Kütür Derneği Başkanı Alican Boybeyi, festivale katılanlara teşekkür etti.