Arsuz’da kanolar yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Arsuz ilçesinde kano yarışları düzenlendi. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında yapılan kano yarışlarına 58 kişi katıldı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda seyircinin ilgi ile izlediği yarış Uluçınar Su Sporları Merkezi tarafından organize edildi. Yaşlara göre kategorize edilen gruplarda genç bayanlarda birinciliği Ezgim Mıstıkoğlu, veteran bayanlarda Ceylan Us, genç erkeklerde Yiğit Oğuzhan, orta yaşta Züher Çapar, veteran erkeklerde ise Nasrullah Sayek aldı.