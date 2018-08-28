Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Arsuz’da kanolar yarıştı

Arsuz’da kanolar yarıştı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Arsuz’da kanolar yarıştı
HATAY'IN Arsuz ilçesinde kano yarışları düzenlendi. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri kapsamında yapılan kano yarışlarına 58 kişi katıldı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda seyircinin ilgi ile izlediği yarış Uluçınar Su Sporları Merkezi tarafından organize edildi. Yaşlara göre kategorize edilen gruplarda genç bayanlarda birinciliği Ezgim Mıstıkoğlu, veteran bayanlarda Ceylan Us, genç erkeklerde Yiğit Oğuzhan, orta yaşta Züher Çapar, veteran erkeklerde ise Nasrullah Sayek aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsuz’da kanolar yarıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN