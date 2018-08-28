Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Esnaf, kediyi kurtarmak için seferber oldu

Esnaf, kediyi kurtarmak için seferber oldu

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Esnaf, kediyi kurtarmak için seferber oldu
ADANA'DA esnafın apartmanın katında beslediği lerden biri kaçtı. Sokağa çıkan kedi, park halindeki araçların altına girip gizlendi. Esnaf, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ziyapaşa Mahallesi'ndeki esnaf, apartmanın bodrum katında 4 yavru kediyi beslemeye başladı. Yavru kedilerden biri trafiğin yoğun olduğu caddede yola çıkarak park halindeki otomobilin altına gizlendi. Kedinin ezileceğinden endişe eden esnaf, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yavru kedi süpürge sapıyla aracın altından çıkartıldı. Ancak kalabalıktan korkan kedi, aracın altından çıkıp, yaşadığı binanın bahçesine kaçtı. Kedileri besleyen esnaftan büfe işletmecisi İbrahim Paksoy, "Uzun zamandır bu kedileri besliyoruz. Zarar görmesinden korktuğumuz için yakalayıp annesinin ve kardeşlerinin yanına koyacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf, kediyi kurtarmak için seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN