Esnaf, kediyi kurtarmak için seferber oldu

ADANA'DA
esnafın apartmanın bodrum
katında beslediği yavru kedi
lerden biri kaçtı. Sokağa çıkan kedi, park halindeki araçların altına girip gizlendi. Esnaf, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ziyapaşa Mahallesi'ndeki esnaf, apartmanın bodrum katında 4 yavru kediyi beslemeye başladı. Yavru kedilerden biri trafiğin yoğun olduğu caddede yola çıkarak park halindeki otomobilin altına gizlendi. Kedinin ezileceğinden endişe eden esnaf, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yavru kedi süpürge sapıyla aracın altından çıkartıldı. Ancak kalabalıktan korkan kedi, aracın altından çıkıp, yaşadığı binanın bahçesine kaçtı. Kedileri besleyen esnaftan büfe işletmecisi İbrahim Paksoy, "Uzun zamandır bu kedileri besliyoruz. Zarar görmesinden korktuğumuz için yakalayıp annesinin ve kardeşlerinin yanına koyacağız" dedi.