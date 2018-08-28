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Et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkıştı

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkıştı
'TA et çektiği sırada sağ elini kıyma makinesine sıkıştıran 'nin (52), imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan Zenbilci'nin sağ eli, et çektiği kıyma makinesinde sıkıştı. Zenbilci'nin eli, yakınlarının yardımıyla çıkarılamayınca itfaiye ve sağlık görevlilerinden yardım istendi. İhbar üzerine eve giden ekipler, kıyma makinesinin vidalarını söktükten sonra kadının elini kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık görevlilerince ambulansla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının parmaklarında ezilme olduğu belirtildi.
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Et çekerken sağ eli kıyma makinesinde sıkıştı
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