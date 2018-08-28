Gaziantep Büyükşehir’den yeni bir tenis kompleksi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Kasım ayında yapımına başlanan tenis kompleksi inşaat çalışmaları, tüm hızıyla ilerliyor. Yaklaşık 750 bin gencin yaşadığı Gazi şehir, sanayi, kültürel ve gastronomi kimliğine, "Gençlik Kenti" unvanını ekleyecek. Spor tesisi sayısını arttırarak gençler için yeni alanlar açan Büyükşehir Belediyesi, modern bir tenis kompleksini şehrin envanterine yazmaya hazırlanıyor. "Genç potansiyelden yararlanamazsak tüm Dünya'da sorun alanı olarak görülen uyuşturucu, sigara, alkol ve şiddetle uğraşmak zorunda kalırız" diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı, tenis kompleksi inşaat çalışmalarını tamamlayarak, önümüzdeki aylarda modern bir spor alanını hizmete alacak.



2 BİN 500 METRE KARE ALAN

Primemall Alışveriş Merkezi'nin arkasında 2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kuracak olan büyükşehir, inşaatına devam ettiği komplekste 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer alacak.