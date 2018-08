İyileşen hastamız bizi güçlendiriyor

ACIBADEM Adana Hastanesi'nin "Aileler Buluşuyor" konseptiyle başlattığı etkinliğin üçüncüsünde kanserle tanışan hasta ve hasta yakınları ile uzmanlar bir araya geldi. Buluşmaya gelen 30 hasta ve hasta yakınları deneyimlerini, yaşadıkları sorunları uzmanlarla paylaştı.

3 BIN ÇOCUĞA KANSER TANISI

Ailelerin bu hastalığa karşı duyarlı ve dikkatli olmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Antmen, sözlerine şöyle devam etti: Hastane şartlarının yanı sıra aile şartları, ailenin ve çocuk da olsa hastanın bilinç düzeyi çok önemli. Bu hastalığın tedavisinde uzmanlarla ailelerin birlikte hareket etmesi çok önemli. Tedavi sonrasında sürecin en ideal şekilde yürümesi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Biz bu nedenle ayda bir sizlerle buluşmak istedik. Sizden gelecek soruları yanıtlamak, deneyimlerinizi dinlemek istiyoruz.

BİLİNÇLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Çocuğunun tedavisinin Acıbadem Adana Hastanesi'nde sürdüğünü söyleyen baba Burak Karataş, Anadolu'da hasta olmanın bazen ailelere farklı sıkıntılar yaşattığını anlattı. Mersinli olduklarını belirten Burak Karataş, ilk teşhisin de Mersin'de konulduğunu fakat kendisinin bu hastalığı çok araştırdığını, İstanbul ve Ankara'da bulunan farklı

uzmanlarla görüşerek bilgi aldığını söyledi. Adana'da bu iyi koşullarda tedavi olmanın kendisini ve çocuğunu çok mutlu ettiğini belirtti.



HER ÇOCUĞUNTEPKİSİ FARKLI

Psikolog Hande Nacar Baş ise ülkemizde her yıl binlerce çocuğun kanserle tanışmak zorunda kaldığını belirterek, "Hayatlarına farklı bir pencereden bakmak zorunda kalan çocuklar, sürece adapte olmakta zorlanıyorlar. Hayat standartlarını değiştirmek ise çocuklar için travmatik olabiliyor. Her yaş grubunun teşhisten sonrasında verdiği tepkiler farklı olabiliyor. Kimi yalana tahammül edemiyor ve kendisine gerçeğin söylenmesini istiyor. Kimi kıyaslanmaktan hoşlanmıyor, kimi empati yapmanızı, samimi olmanızı bekliyor" dedi.