Kahramanmaraş’tan dört kıtaya dondurma

DONDURMANIN
Anadolu'daki tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine uzanıyor. Dağların yamaçlarında ve vadilerinde biriken el değmemiş karla pekmez ve meyve özlerini karıştıran Anadolu insanı, yaz aylarında "karsambaç" adını verdiği bu tatla serinlemeye başladı. Başlangıçta serinlemek için
yapılan karsambaç, Kahramanmaraş'ta adım adım gelenekselleşerek dondurmaya dönüştü. Şeker, keçi sütü ve salebin usta ellerde karıştırılmasıyla sakız gibi uzayan Maraş dondurması, kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, özlü, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklılaşıyor. Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan dondurma, Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline geldi. Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aromanın yanı sıra yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceriyle de öne çıkıyor. Kentin bu lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırarak damakları tatlandıran Kahramanmaraşlı üreticiler, yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 20 bin kişiyi de istihdam ediyor. Türkiye
ile özdeşleşen Maraş dondurması, şube ya da franchising yöntemiyle Çin'den Güney Afrika
'ya, ABD
'den Maldivler'e kadar 38 ülkeye ihraç ediliyor. Dört kıtada şubelerinin bulunduğunu ifade eden Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, sadece Türkiye'de 400'ün üzerinde kendi kurumlarına bağlı dondurma ağlarının olduğunu belirtti.