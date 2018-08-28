Kan davası barışla sonuçlandı

ADANA'DA
üç yıl önce işlenen cinayet
nedeniyle kan davalı olan iki aile barıştı. 17 Eylül 2015'te iddiaya göre Hakan Açıkgöz (22), Ramazan Kaskat tarafından tabancayla öldürüldü. Cinayetin ardından Açıkgöz ve Kaskat aileleri arasında kan davası başladı. Her iki ailenin büyükleri bu davayı sona erdirmek için harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda iki ailede davayı sonlandırmaya karar verdi. Bir düğün salonunda toplanan iki aile el sıkışıp birbirlerine öptükten sonra düzenlenen barış yemeğiyle kan davasını bitirdi. Barış yşemeğine Ak Parti Adana
İl Başkanı Fikret yeni de katıldı. Yemekten sonra dua okundu. Kaskat ailesinden Cengiz Kaskat, "Gençlerimizin cahilliği yüzünden maalesef aramızda kan davası oluştu. Ama bugün buna tatlıya bağladık. Her iki ailede çok mutlu" dedi. Yaşamını yitiren Halil Açıkgöz'ün amcası Müslüm Açıkgöz ise kan davası gütmekle bir yere varılamayacağını ifade ederek, "Sen öldürsen daha sonra onlar öldürecek. Bu bir çözüm olmayacak. 10 tane öldürsen sonu yok. Çözümün barışta olduğunu görerek barışmaya karar verdik. Barıştan başka çare yok" diye konuştu.