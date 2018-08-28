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Kaplan ağır yaralı

Afyon mağlubiyetini zincirleme ya benzetti. Üst üste gelen aksilikler, eksiklere hatalarda birleşince Toros Kaplanı’nın sonu oldu

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Kaplan ağır yaralı

Adanaspor'da işler yolunda gitmiyor. 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde 'a 2-1 mağlup olan turuncu-beyazlı ekipte moraller alt üst. , Afjet Afyonspor karşısında zincirleme bir yaşadıklarını belirterek, "Öne geçeceğimiz maçta geriye düştük" diye konuştu.

2 KADRO DIŞI
Teknik adam Arslan, "İnanılmaz rahat bir pozisyonda öne geçebileceğimiz bir maçtı. Ondan sonra daha rahat gidecektik belki. Eren orada yanlış bir tercih kullandı. Aynı Eren bizim kalemizde yanlış tercih kullandı. Öne geçeceğimiz maçta geriye düştük. Kadro olarak eksikliğimiz var. 7 oyuncumuz bizimle değil. 2 kadro dışı oyuncumuz var toplamda 9 oyuncu eksik" dedi.

ÇOK ÜZGÜNÜZ
"Devre arası Berkan, Göksu değişikliği düşündüm" diye konuşan Arslan, "Hatta hayata geçirecektim. Ama sağ önümüz yok, sol önümüz yok, santraforda eksiğimiz olursa, Göksu'yu ilerleyen dakikalarda ihtiyaç olursa alacaktık. 46. dakika Berkan'ın pozisyonuna kırmızı geldi. 1 dakika geçmeden ikinci gol geldi. Biz oyuna müdahale edemedin, oyuncu değiştirirken gol yedik. Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam oldu. Tabii ki üzgünüz" dedi.

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Kaplan ağır yaralı
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