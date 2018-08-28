Kellesini alanlar demircilere koştu

NİĞDE'NİN
Bor İlçesinde Kurban Bayramında kesilen kurbanların kellelerinin
ve paçaların temizliği demirci ustalarına gelir kapısı oldu. Vatandaşlar, kurban kellesinin ve paçaların (ayakların) temizliği için Bor Eski Sanayisinde sayıları az sayıda kalan demirci ustalarının yolunu tuttu. Demirci dükkanlarında körüklü kor ateşlerde demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yaradı. Kellelerin tanesini 10-15 Liradan üten demir ustaları ateşte kızdırdığı demirlerle dağlayarak, tüylerinden temizliyor. Ustalar işlere yetişemediklerini söyledi.